Un giorno indimenticabile | Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con Kian

Oggi, una nota influencer ha condiviso sui social il momento della sua prima festa della mamma con il figlio, che ha frequentato l’asilo. La donna ha partecipato all’evento insieme a Kian, celebrando un appuntamento che rappresenta una tappa importante nel primo anno di vita del bambino. La giornata è stata documentata attraverso foto e post pubblicati sui suoi canali online.

Oggi Giulia Salemi, pronta a vivere una delle sue prime, vere “prime volte” da mamma: la festa della mamma all’asilo insieme a Kian. Niente flash, niente stylist, niente scalette perfette. Solo sedie minuscole, canzoncine leggermente stonate e un’aria densa di emozioni autentiche. In questo microcosmo colorato di tempere e carta crespa, tutto ha un peso diverso. Anche il tempo: scorre lento, scandito dalle mani dei bambini che cercano di costruire qualcosa di imperfetto ma pieno di significato. Leggi anche Gelato che passione! I profumi più golosi dell’estate da tenere in borsetta Nelle ultime ore attraverso una stories Instagram, Giulia ha annunciato: “oggi pomeriggio all’asilo c’è la festa della mamma anticipata, mi diverte molto questa cosa.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Un giorno indimenticabile: Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con Kian Notizie correlate Il dolce gesto di Pierpaolo e Kian per mamma Giulia SalemiGiulia Salemi, il dolce messaggio di Pierpaolo e Kian che conquista i fan Ci sono momenti che sui social durano pochi secondi, ma riescono a... Baby monitor acceso nella notte: il lato nascosto di Giulia Salemi e la vita con KianGiulia Salemi ha scelto di mostrare ai suoi follower un lato della maternità spesso nascosto dai social: quello reale, fatto di notti insonni, pianti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Un giorno indimenticabile: Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con KianOggi Giulia Salemi, pronta a vivere una delle sue prime, vere prime volte da mamma: la festa della mamma all’asilo insieme a Kian. Niente flash, niente stylist, niente scalette perfette. Solo sedie ... 361magazine.com Giulia Salemi rompe il silenzio: The Cage? Ecco come ho ottenuto il postoGiulia Salemi si sbottona a Non Lo Faccio X Moda: la verità sui casting per The Cage con Amadeus e la risposta definitiva sulle raccomandazioni in TV ... mondotv24.it