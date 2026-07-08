Nel primo semestre del 2026, le forze dell'ordine di Giugliano hanno denunciato 21 persone per sversamenti illeciti di rifiuti. Sono state anche ritirate diverse patenti di guida grazie all’uso di telecamere di sorveglianza installate sul territorio. L'azione si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto all’abbandono di rifiuti abusivi, con controlli rafforzati e monitoraggi costanti.

Prosegue il contrasto agli sversamenti abusivi di rifiuti nel territorio di Giugliano. Nel corso del primo semestre del 2026 i Carabinieri Forestali del Nucleo di Pozzuoli hanno denunciato 21 persone all'Autorità giudiziaria per il reato di abbandono illecito di rifiuti. Le immagini registrate hanno documentato numerosi episodi di abbandono di rifiuti. In alcuni casi si trattava di semplici sacchetti lanciati dai finestrini delle auto, anche da conducenti molto giovani; in altri, invece, di veri e propri scarichi di rifiuti speciali effettuati da veicoli che si fermavano lungo le strade secondarie per liberarsi del carico. L'analisi dei filmati ha consentito ai Carabinieri Forestali del Gruppo di Napoli di risalire all'identità dei 21 responsabili, successivamente rintracciati e denunciati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, guerra agli sversamenti illeciti: 21 denunciati e patente ritirata grazie alle telecamere

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