A Licola Mare, lungo via Ariete, sono in corso lavori di asfaltatura per migliorare la strada, intervento che fa parte di un progetto di riqualificazione dell’area. Tuttavia, lungo la stessa strada si sono verificati sversamenti di materiali non autorizzati. Le operazioni di asfaltatura, infatti, si svolgono parallelamente a episodi di scarico illecito di rifiuti, che continuano a verificarsi nonostante le attività di intervento pubblico.

Lavori all’asfalto su via Ariete a Licola Mare. Un restyling necessario per la riqualificazione della zona, ma si continua con gli sversamenti selvaggi. Municipale in campo per azioni di contrasto al fenomeno. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Licola Mare, via Ariete tra restyling e sversamenti illeciti

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