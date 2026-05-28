Autolavaggio chiuso dopo i controlli | scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità
Un autolavaggio di Darfo Boario Terme è stato chiuso mercoledì dopo controlli dei carabinieri e degli ispettori del lavoro. Durante l’ispezione sono stati scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità amministrative. Il locale è stato sospeso immediatamente. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni. L’intervento è parte di operazioni di verifica sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.
Un controllo partito nella mattinata di mercoledì ha portato alla sospensione immediata di un autolavaggio di Darfo Boario Terme, finito nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Breno insieme agli ispettori del lavoro di Brescia. Quello che i militari si sono trovati davanti è stato un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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