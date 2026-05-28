Autolavaggio chiuso dopo i controlli | scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità

Notizia in breve

Un autolavaggio di Darfo Boario Terme è stato chiuso mercoledì dopo controlli dei carabinieri e degli ispettori del lavoro. Durante l’ispezione sono stati scoperti lavoratori in nero e gravi irregolarità amministrative. Il locale è stato sospeso immediatamente. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni. L’intervento è parte di operazioni di verifica sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.