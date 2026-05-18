Scoperti 16 lavoratori in nero nel Tarantino controlli in sette comuni

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Taranto ha portato avanti controlli in sette comuni del territorio, individuando un totale di 17 lavoratori irregolari. Durante le verifiche, sono stati trovati 16 lavoratori completamente in nero e uno risultato irregolare. L'operazione rientra nell’attività di contrasto al lavoro sommerso, volta a verificare la regolarità delle posizioni lavorative presenti nella zona. I controlli sono stati condotti in diversi esercizi e attività commerciali della provincia.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’attività di contrasto al lavoro sommerso da parte della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Taranto, che nel corso di una serie di controlli ha individuato 16 lavoratori completamente in nero e un ulteriore lavoratore risultato irregolare. Le verifiche, scaturite da un’attività investigativa autonoma, hanno interessato diversi centri della provincia ionica, nello specifico Taranto, Pulsano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra e Manduria, coinvolgendo numerose realtà del settore commerciale. I controlli hanno riguardato esercizi quali bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie, dove sono emerse situazioni lavorative non conformi alla normativa vigente, sia per assenza di regolare assunzione sia per condizioni contrattuali non rispettate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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