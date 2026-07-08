Giugliano controlli dei Carabinieri in un hotel | trovati 4 lavoratori in nero
Durante un controllo dei Carabinieri in un hotel di via San Francesco d’Assisi, sono stati scoperti quattro lavoratori irregolari. La struttura è stata temporaneamente sospesa e dovrà effettuare una sanificazione straordinaria entro una settimana. Sono state comminate sanzioni per un totale di 14.200 euro. L’ispezione ha coinvolto anche verifiche sulle condizioni di lavoro e sulla regolarità delle assunzioni.
Ispezione in una struttura ricettiva di via San Francesco d’Assisi. Sanzioni per 14.200 euro, attività sospesa e sanificazione straordinaria da effettuare entro 7 giorni. Controlli dei Carabinieri nel settore alberghiero a Giugliano in Campania. Secondo quanto riportato in un comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, i militari della Compagnia di Giugliano hanno ispezionato una struttura ricettiva in via San Francesco d’Assisi, nell’ambito di un servizio mirato alla verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro e della regolarità dei rapporti occupazionali. L’intervento è stato condotto anche con la collaborazione del NIL, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, e del personale dell’ASL Napoli 2 Nord. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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