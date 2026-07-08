Giugliano controlli dei Carabinieri in un hotel | trovati 4 lavoratori in nero

Notizia in breve

Durante un controllo dei Carabinieri in un hotel di via San Francesco d’Assisi, sono stati scoperti quattro lavoratori irregolari. La struttura è stata temporaneamente sospesa e dovrà effettuare una sanificazione straordinaria entro una settimana. Sono state comminate sanzioni per un totale di 14.200 euro. L’ispezione ha coinvolto anche verifiche sulle condizioni di lavoro e sulla regolarità delle assunzioni.