Maxi controlli dei carabinieri nei bar | ondata di lavoratori in nero multe per 250 mila euro

Nelle ultime ore, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato numerosi controlli in diversi bar della provincia di Gorizia. Durante le operazioni sono stati scoperti numerosi lavoratori in nero, portando a sanzioni che hanno complessivamente superato i 250 mila euro. Inoltre, sono state chiuse cinque attività commerciali che sono risultate irregolari sotto vari aspetti.

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