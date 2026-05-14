Maxi controlli dei carabinieri nei bar | ondata di lavoratori in nero multe per 250 mila euro
Nelle ultime ore, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato numerosi controlli in diversi bar della provincia di Gorizia. Durante le operazioni sono stati scoperti numerosi lavoratori in nero, portando a sanzioni che hanno complessivamente superato i 250 mila euro. Inoltre, sono state chiuse cinque attività commerciali che sono risultate irregolari sotto vari aspetti.
Una raffica di controlli in provincia di Gorizia dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro ha prodotto sanzioni per oltre 250 mila euro, oltre alla chiusura di cinque attività commerciali risultate, a vario titolo, irregolari. Nel dettaglio rispetto ai locali controllati si parla di una.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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