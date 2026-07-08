Da settimane, piazza San Nicola a Giugliano è teatro di disagi a causa di due cantieri aperti a ridosso. Le operazioni, finalizzate a lavori sul servizio di energia elettrica, hanno portato alla chiusura di alcune strade e al manto dissestato. La viabilità è fortemente compromessa, con traffico congestionato e difficoltà per i residenti e i passanti. La situazione rimane invariata nonostante le segnalazioni, e le strade interessate sono ancora interdette al traffico.

sono settimane di disagi in piazza San Nicola a Giugliano. L'apertura di due cantieri del servizio di energia elettrica a distanza di pochi metri sta creando problemi soprattutto alla viabilità. L'assenza di semafori e segnaletica adeguata fa sì che le auto si incrocino non avendo tutta la carreggiata a disposizione e il passaggio è consentito solo se autonomamente qualche automobilista decide di fermarsi poco prima della paizza per consentire il passaggio al veicolo nella direzione opposta. I problemi si evidenziano soprattutto al passaggio di mezzi di soccorso. Il consigliere francesco iovinella ieri aveva inoltrato una richeista... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Cantieri fermi e manto dissestato: è caos in piazza San Nicola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giugliano, assalto armato all’Eurobet di piazza San Nicola: banditi via a mani vuoteA Giugliano, il titolare di un centro scommesse ha segnalato che in sei mesi sono state compiute sei rapine.

Serata da caos davanti alla basilica di San Nicola. La piazza pedonale diventa un grande parcheggio per le autoNella serata di domenica 5 luglio, largo Urbano II davanti alla Basilica di San Nicola si è trasformato in un parcheggio improvvisato, con auto...