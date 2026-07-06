Nella serata di domenica 5 luglio, largo Urbano II davanti alla Basilica di San Nicola si è trasformato in un parcheggio improvvisato, con auto posteggiate sulla piazza pedonale. La zona, solitamente riservata ai pedoni, si è riempita di veicoli, creando confusione e disordine. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno assistito a un’area pubblica trasformata in un deposito auto.

Più che la piazza «sacra» davanti al luogo simbolo della città, assomigliava un'area di sosta. Si presentava così nella serata di domenica 5 luglio la piazza, largo Urbano II, antistante alla Basilica di San Nicola. Una distesa di auto a pochi passi dal sagrato che conduce all'edificio di culto dove sono custodite le ossa del santo patrono e che, trattandosi di una tappa gettonatissima per fedeli e turisti, si presenta sulla carta come un'area pedonale. In realtà nulla di tutto questo vedendo le immagini diventate subito virali sui social e pubblicate da un cittadino, Massimo Panza, il quale tira in ballo nel suo post il sindaco Vito Leccese e l'assessora alla Polizia locale, Carla Palone. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Serata da caos davanti alla basilica di San Nicola. La piazza pedonale diventa un grande parcheggio per le auto

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Antonio Giordano (@Giordano__Ant) / Posts / X x.com

L'IA sta diventando spaventosamente brava a fare da master. Non mi piace dove sta andando a finire. (Spoiler per l'inizio di CoS) reddit