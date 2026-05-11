Giugliano assalto armato all’Eurobet di piazza San Nicola | banditi via a mani vuote

Da teleclubitalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano, il titolare di un centro scommesse ha segnalato che in sei mesi sono state compiute sei rapine. L'ultimo episodio si è verificato recentemente, quando alcuni banditi armati hanno assaltato l’attività e sono fuggiti senza portare via nulla. La polizia sta indagando sugli episodi e analizza le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nessuno è rimasto ferito durante i furti.

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Sei rapine in sei mesi. È quanto denuncia il titolare del centro scommesse Eurobet di piazza San Nicola a Giugliano. L'ultima è avvenuta sabato sera, quando due giovani armati hanno tentato il colpo ai danni dell'attività commerciale. Come documentano le telecamere di videosorveglianza, la coppia di rapinatori ha intimato all'uomo di aprire, ha dato un calcio alla porta per desistere e scappare a mani vuote. Amarezza per il titolare, che denuncia di aver subito 6 rapine in 6 mesi. Non si ferma quindi l’allarme criminalità nella città di Giugliano.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Giugliano, assalto armato all’Eurobet di piazza San Nicola: banditi via a mani vuote
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