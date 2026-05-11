Giugliano assalto armato all’Eurobet di piazza San Nicola | banditi via a mani vuote

A Giugliano, il titolare di un centro scommesse ha segnalato che in sei mesi sono state compiute sei rapine. L'ultimo episodio si è verificato recentemente, quando alcuni banditi armati hanno assaltato l’attività e sono fuggiti senza portare via nulla. La polizia sta indagando sugli episodi e analizza le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nessuno è rimasto ferito durante i furti.

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