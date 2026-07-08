Una donna ha annunciato di essere sulla Luna e di voler sfidare gli uomini in Coppa America. La sua dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla tempistica. Nel frattempo, si osserva il golfo di fronte al Lungomare Caracciolo, che si estende da Castel dell’Ovo a Posillipo, offrendo uno sfondo suggestivo a questa dichiarazione.

Il fascino della più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. La bellezza dello specchio d’acqua del golfo antistante il Lungomare Caracciolo, estendendosi da Castel dell’Ovo fino a Posillipo. Napoli si avvicina a grandi passi alla 38ª edizione della Coppa America in programma nel 2027 e i primi team, con Luna Rossa in testa, hanno iniziato a navigare nelle acque della città in vista delle regate preliminari di fine settembre (evento promozionale dal 24 al 27). In questo anno che separa dall’evento, i sette team dovranno scegliere il nome della donna che farà parte dei 5 componenti dell’equipaggio. In pole position per un posto sulla Luna c’è Maria Giubilei, fresca campionessa mondiale nel Nacra 17 (a maggio) e nel 2024 a Barcellona vincitrice della Women America’s Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giubilei, una donna sulla Luna: "La mia missione è sfidare gli uomini in Coppa America"

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