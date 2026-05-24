Luna Rossa Blu ha concluso le regate di flotta a Cagliari con un primo e un secondo posto, poi ha vinto il match race finale contro New Zealand.

Peter Burling e Ruggero Tita – insieme ai regolatori delle vele Bissaro e Molineris - vivono la loro domenica perfetta e riescono a vincere a bordo di Luna Rossa blu la prima tappa delle regate preliminari di Cagliari (a fine settembre il secondo round a Napoli mentre tra febbraio e marzo 2027 potrebbe esserci una tappa in Grecia). Il tre volte vincitore della Coppa America e il bicampione olimpico hanno prima chiuso con un primo e un secondo posto le ultime due regate di flotta e poi hanno dominato il match race di finale contro New Zealand grazie a una partenza perfetta che ha spinto i kiwi a oltrepassare la linea del via con un secondo d’anticipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa America, regate preliminari: trionfa Luna Rossa blu, battuta New Zealand nel match race finale

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Driving Luna Rossa: Peter Burling, Margherita Porro, Ruggero Tita, Marco Gradoni

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