Un rappresentante ha dichiarato che la Flotilla non si tratta di un’operazione umanitaria, ma di una missione con scopi politici. Secondo quanto riferito, i fondi utilizzati per finanziare l’operazione provengono da fonti non chiare. La critica si concentra sul fatto che la missione abbia finalità diverse da quelle di aiuto umanitario, sollevando dubbi sulla sua reale natura. La questione viene sollevata in un contesto in cui si discute delle modalità e delle motivazioni dietro questa iniziativa.

Flotilla finanziata con fondi che non si capisce bene da dove arrivino. E soprattutto Flotilla missione non umanitaria ma con finalità politiche. Se n'è parlato durante la puntata di "4 di sera" in onda il 21 maggio su Rete 4. Ospite in studio Francesco Giubilei, della Fondazione Alleanza Nazionale. "La Flotilla presenta enormi criticità: non è una missione umanitaria, bensì politica" Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.comsqSWkQus4n — 4 di sera (@4disera) May 21, 2026 "La Flotilla è una missione che ha forti criticità - ha detto Francesco Giubilei - Non è umanitaria ma nasce con finalità politiche. Ci sono altri canali: Chiesa cattolica, Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non è una missione umanitaria". Giubilei smaschera la Flotilla

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