Giovanni Sgroi, ex primario della Chirurgia in due ospedali lombardi, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione con rito abbreviato. La condanna riguarda abusi sessuali commessi su quattro pazienti del centro medico di Pozzuolo.

È stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione, con rito abbreviato, Giovanni Sgroi, l’ex primario della Chirurgia dell’ospedale di Treviglio e prima ancora di Alzano Lombardo. Anche ex sindaco di Rivolta d’Adda, Sgroi era stato arrestato nel maggio dello scorso anno per abusi sessuali su quattro pazienti durante le visite al centro medico di Pozzuolo Martesana, dove lo specialista si era ritirato da dopo la pensione. «Fai lo sconto alla “piccolina”, falle 90», disse alla sua segretaria della 24enne di Cernusco sul Naviglio dalla cui denuncia, poi, partì l’indagine dei carabinieri. Oltre alla ragazza furono coinvolte una 34enne di Treviglio, una 35enne di Pozzuolo e una 43enne di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Giovanni Sgroi condannato per gli abusi sessuali sulle quattro pazienti del centro medico di Pozzuolo

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