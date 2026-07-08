Un ex sindaco e medico in pensione è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con rito abbreviato per abusi sessuali su quattro pazienti. L’uomo, che all’epoca dei fatti era anche sindaco, era stato arrestato lo scorso maggio. La sentenza è stata emessa oggi dopo il procedimento giudiziario.

Rivolta d’Adda (Cremona), 8 luglio 2026 – È stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione, con rito abbreviato, Giovanni Sgroi, medico specialista in pensione e anche ormai ex sindaco di Rivolta d'Adda, nel Cremonese, che era stato arrestato nel maggio dello scorso anno per abusi sessuali su quattro pazienti durante le visite. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di Milano Tommaso Perna, che ha riconosciuto tutte le imputazioni contestate al 71enne nelle indagini dei carabinieri, coordinate dalla pubblico ministero Alessia Menegazzo del pool diretto dalla collega Letizia Mannella. La condanna rispetta quasi fedelmente quanto chiesto dalla pm, che aveva domandato per l’ex medico tre anni e sei mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta d’Adda, l’ex sindaco e medico Giovanni Sgroi condannato per abusi sessuali su 4 pazienti: sconterà 3 anni e 3 mesi

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