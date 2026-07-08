L’ex sindaco e medico Giovanni Sgroi condannato a tre anni e tre mesi per abusi su quattro pazienti

Il Tribunale di Milano ha condannato a tre anni, tre mesi e tre giorni di reclusione un ex sindaco e medico, riconoscendolo colpevole di aver commesso abusi sessuali su quattro pazienti. La sentenza è stata pronunciata mercoledì 8 luglio. L’uomo, che aveva ricoperto anche il ruolo di primario in un ospedale, è stato giudicato responsabile di violenza sessuale nei confronti di pazienti durante il periodo in cui esercitava la professione medica.

Tre anni, tre mesi e tre giorni di reclusione. È la condanna pronunciata questa mattina (mercoledì 8 luglio), dal Tribunale di Milano nei confronti del medico Giovanni Sgroi, ex sindaco di Rivolta d’Adda e già primario dell’ospedale di Treviglio, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di quattro pazienti. La sentenza conclude un procedimento giudiziario lungo e complesso, segnato da diversi rinvii. Prima dell’avvio del processo, la difesa del medico aveva raggiunto un accordo risarcitorio con le quattro donne che avevano presentato denuncia. In seguito, le vittime hanno scelto di non costituirsi parte civile nel dibattimento. Nel corso dell’ultima udienza, il pubblico ministero Alessia Menegazzo aveva chiesto una condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rivolta d’Adda, l’ex sindaco e medico Giovanni Sgroi condannato per abusi sessuali su 4 pazienti: sconterà 3 anni e 3 mesiUn ex sindaco e medico in pensione è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con rito abbreviato per abusi sessuali su quattro pazienti.

Rivolta d’Adda, l’ex sindaco Giovanni Sgroi accusato di violenze sessuali: chiesti tre anni e mezzoLa pm Alessia Menegazzo ha chiesto una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un ex sindaco di Rivolta...

Temi più discussi: Violenze sessuali sulle pazienti, chiesti 3 anni e mezzo per il medico (ed ex sindaco) Giovanni Sgroi; Temptation Island, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni; Amministrative, il centrodestra sceglie Gian Cremonesi candidato sindaco; Inchiesta arbitri, nel mirino una quarta partita: Scelto Mariani con consenso dell’Inter.

Rivolta d’Adda, l’ex sindaco e medico Giovanni Sgroi condannato per abusi sessuali su 4 pazienti: sconterà 3 anni e 3 mesiIl verdetto (in abbreviato) accoglie le richieste avanzate dal pm. L’ex amministratore 71enne ha già scontato 13 mesi agli arresti domiciliari, oltre ad avere indennizzato le vittime e ottenuto di pot ... ilgiorno.it

Ex sindaco e medico Giovanni Sgroi condannato a tre anni e tre mesi per abusi su quattro pazientiArrestato nel 2025, quando era primo cittadino di Rivolta d’Adda, nel Cremonese. L’imputato ha nel frattempo avuto accesso ad un percorso di giustizia ... milano.repubblica.it