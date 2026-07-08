La Regione Lombardia ha prorogato al novembre la restituzione di un prestito di 5 milioni di euro, originariamente previsto per luglio, destinato ai giochi Milano-Cortina. La decisione è stata presa a fine gennaio, a dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali. La somma pubblica era stata concessa tramite un prestito all’ente incaricato della gestione dell’evento. La proroga consente più tempo per il rimborso dei fondi.

Per restituire i soldi pubblici c’è tempo. Soprattutto per le Olimpiadi “a costo zero” di Milano-Cortina. A fine gennaio, a solo 10 giorni dall’inizio dei Giochi invernali, il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato in fretta e furia un prestito da 5 milioni di euro all’ente che avrebbe gestito le Olimpiadi. Quel finanziamento, a tasso zero e senza alcun costo aggiuntivo per la Fondazione, aveva come termine per la restituzione il 31 luglio. Ora però un emendamento all’ assestamento di Bilancio firmato dal meloniano Marco Alparone, vicepresidente della Regione, e approvato in commissione Bilancio, rimanda il termine da fine luglio al 30 novembre, mantenendo inalterate le condizioni tra Regione e Fondazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - Giochi Milano-Cortina, l’ennesimo aiutino di Regione Lombardia: prorogata a novembre la restituzione del prestito di 5 milioni che scadeva a luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano-Cortina, sei giorni allinizio delle Olimpiadi invernali

Notizie e thread social correlati

Olimpiadi? 200mila euro dalla Regione Lombardia per la neve artificiale… ma nel 2027. Corte dei Conti: “I Giochi di Milano-Cortina sono finiti”La Regione Lombardia ha stanziato 200mila euro destinati alla realizzazione di neve artificiale, ma la spesa è prevista per il 2027, anno in cui si...

Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianareLa Fondazione Milano-Cortina, responsabile dell'organizzazione degli eventi delle Olimpiadi invernali, avrebbe accumulato un deficit di almeno 310...

Temi più discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, a Montorio il grazie ai 150 volontari veronesi impegnati nei Giochi; Milano Cortina 2026 alla prova dei conti: il 30 giugno il consiglio aggiornerà il dato sul disavanzo di 300 milioni; Grandi eventi e sanità pubblica: il modello Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina: i numeri del pubblico che ha seguito i Giochi.

Una vita dedicata allo sport, dai successi olimpici alla guida del Coni ai Giochi di Milano Cortina. Giovanni Malagò è stato scelto come presidente della Federcalcio per rilanciare il movimento calcistico dopo le tre eliminazioni consecutive dal Mondiale x.com

Fine lavori (forse) nel 2033: il disastro delle opere dei Giochi Milano-Cortina a cinque mesi dalla chiusuraLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Fine lavori (forse) nel 2033: il disastro delle opere dei Giochi Milano-Cortina a cinque mesi dalla chiusura pubblicato il 8 Luglio 2026 a firma di ... ilfattoquotidiano.it

Allianz accende i Giochi paralimpici: il colosso assicurativo accompagnerà il viaggio della fiamma e ospiterà Casa Italia a MilanoMILANO – Visti dal 47esimo piano della Torre Allianz, i tetti di Milano sembrano realizzati con i mattoncini delle costruzioni per bambini. Quassù nel mezzo di City Life durante i Giochi paralimpici ... ilmessaggero.it