olimpiadi buco di bilancio da 310 milioni per fondazione milano cortina che chiede a lombardia e veneto di ripianare

La Fondazione Milano-Cortina, responsabile dell'organizzazione degli eventi delle Olimpiadi invernali, avrebbe accumulato un deficit di almeno 310 milioni di euro. Questa cifra è stata rivelata recentemente e riguarda le finanze dell’ente, che avrebbe gestito le attività legate ai giochi senza sostenere costi diretti. La fondazione ha ora richiesto alle autorità regionali della Lombardia e del Veneto di intervenire per coprire questa perdita.

Un buco da almeno 310 milioni di euro. È quello che avrebbero registrato le casse della Fondazione Milano-Cortina, l’ente che ha organizzato e promosso tutti gli eventi legati alle Olimpiadi invernali, quelle che – secondo governo e organizzatori – sarebbero state a costo zero. Ora, a Giochi conclusi, si iniziano a fare i conti. E i bilanci piangono. A partire proprio da quello della Fondazione, che prevede di chiudere il 2026 con un deficit di bilancio di circa 310 milioni. Il “buco” deriva da 230 milioni di maggiori costi registrati, ai quali si sommano ulteriori 80 milioni di minori introiti, anche se gli incassi devono ancora essere quantificati per la parte relativa alle vendite da merchandising.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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#PapaLeoneXIV riceve la torcia olimpica dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni #Malagò, al termine dell'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. @Coninews @milanocortina26 @g x.com