Mario Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo si è unito alla rosa rossonera, rafforzando il reparto arretrato. La trattativa si è conclusa e il giocatore ha firmato il contratto. Tuttavia, il mercato estivo rimane aperto e il club non ha ancora completato tutte le operazioni di trasferimento previste.

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore spagnolo rappresenta un enorme rinforzo per il reparto difensivo rossonero targato Ruben Amorim, ma il mercato è appena iniziato. La dirigenza è al lavoro per costruire una rosa all’altezza degli impegni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Gila è solo il primo tassello. L’arrivo del difensore spagnolo, ex Lazio, era una delle priorità del club e del nuovo allenatore Ruben Amorim. Il Milan potrà contare su un difensore moderno e affidabile, ma è solo l’inizio. L’obiettivo è costruire una squadra più profonda in modo da sopperire ad eventuali problemi legati ad infortuni e per garantire una qualità sempre alta anche della panchina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Gila é del Milan, ma il mercato non è ancora finito: cosa manca al Diavolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE TAROT DE MARSEILLE, conférence 2026

Notizie e thread social correlati

Gila-Milan, è fatta: il mercato del Diavolo tocca quota 100 milioni. Ora un trequartista: tre le opzioniIl trasferimento di Mario Gila al Milan si è concretizzato dopo che le trattative tra le due squadre sono state risolte.

Il Diavolo si accende sul mercato. Milan, dopo Ramos c’è anche GilaIl Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per circa 30 milioni di euro.

Temi più discussi: Tutti pazzi per Gila: l'offerta del Milan per il difensore della Lazio; Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con la Lazio, per lo spagnolo presto le visite; Milan-Gila, la Lazio rifiuta la prima offerta rossonera: servirà un rilancio. Le news; Gila al Milan, ci siamo: rilancio rossonero e accordo trovato con la Lazio.

Nuovo affare tra #Lazio e Milan dopo il passaggio di #Gila in rossonero. Il club meneghino ha chiuso per l'acquisto di Lorenzo #Calvani, giovane terzino sinistro della primavera biancoceleste. L'affare porterà 2,5 milioni di euro nelle casse dei capitolini. @ x.com

Gila-Milan, è fatta: il mercato del Diavolo tocca quota 100 milioni. Ora un trequartista: tre le opzioniAccontentata la Lazio, i rossoneri rilanciano a 30 milioni e incassano il sì per il difensore spagnolo, secondo acquisto della sessione dopo Gonçalo Ramos (che è costato 70). E non è finita qui ... msn.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Il Milan chiude per Gila: tutto fatto, lo spagnolo sarà rossoneroMario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan in vista della prossima stagione con la Lazio che ha dato l'ok al trasferimento ... calciomercato.it