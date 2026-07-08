Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per circa 30 milioni di euro. Con questa operazione, il club ha superato i 100 milioni di euro investiti sul mercato, dopo aver già acquistato Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro. È il secondo colpo della sessione di mercato per il Milan, che continua a rafforzare la rosa con nuovi acquisti.

Il Diavolo batte il secondo colpo. E supera quota cento milioni investiti sul mercato. Dopo Gonçalo Ramos (74 di parte fissa) ecco Mario Gila: trattativa chiusa con la Lazio a quota 30. La prima offerta da 25 milioni più 2 di bonus, portata a Roma da Alejandro Camano, era stata respinta. Ieri mattina l’agente del giocatore è stato a Casa Milan: "Stiamo lavorando.", le sue parole fuori dalla sede di via Aldo Rossi. Eccome. Gila ha chiarito alla Lazio di volere soltanto i rossoneri: l’alternativa, partire a parametro zero l’anno prossimo. E il Diavolo ha alzato il tiro: 28 milioni, più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Praticamente, i 30 richiesti da Claudio Lotito che come da accordi con il Real Madrid, club dal quale i biancolesti lo avevano prelevato nell’estate del 2022, verserà il 50% nelle casse di Florentino Perez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il Diavolo si accende sul mercato. Milan, dopo Ramos c’è anche Gila

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