Tra gli ospiti alla cerimonia di nozze di una celebre cantante e un giocatore di football, la top model è stata definita l’invitata più glamour. La presenza di Gigi Hadid ha attirato particolare attenzione, rendendola uno dei volti più discussi tra i partecipanti. La cerimonia, considerata tra le più chiacchierate dell’estate, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti appartenenti a categorie di alto profilo.

A l matrimonio più chiacchierato dell’estate, ossia quello di Taylor Swift e Travis Kelce, gli occhi erano puntati anche sui partecipanti alla cerimonia, molti dei quali appartenenti alla categoria ultra vip. Tra i beauty look più riusciti tra le invitate quello di Gigi Hadid, a tutto glamour e femminilità, con blowout vaporoso firmato Dimitris Giannetos e makeup nei toni del rosa creato da Carolina Gonzalez. La top model californiana, in coppia con il compagno Bradley Cooper, ha abbracciato l’estetica soft glam giocando con pelle radiosa, sfumature rosé e una chioma bionda dal volume semplicemente impeccabile. Gigi Hadid, nuovo anno nuovo look: addio biondo, benvenuto “matte black” X Gigi Hadid, capelli blowout deluxe e biondo glossy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'invitata più glamour alle nozze della popstar? La top model Gigi Hadid, alias "Barbie wedding"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La top model Vittoria Ceretti nasconde un segreto in Franciacorta: svelate le due stanze più insolite della sua casaVittoria Ceretti ha condiviso una visita nella sua casa in Franciacorta, mostrando due stanze particolarmente insolite.

Leggi anche: Gigi e Vanessa, i momenti top della serata: dalle lacrime della Incontrada alle note di Napule è

Si parla di: Taylor Swift ha detto sì. Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio della popstar.

Gigi Hadid al matrimonio di Taylor Swift ha sfoggiato il look da invitata perfetta (e noi prendiamo appunti)The white smoke, the royal wedding, the Roman Empire. La fumata bianca, il matrimonio reale, l'Impero romano. È una delle tante meme-reaction condivise dai fan di Taylor Swift all'indomani del matri ... cosmopolitan.com

Gigi Hadid al Met Gala 2026, il look con abito see-through di strass e slip a vistaLo scorso anno ci ha strabiliato con un abito gold interamente tempestato di paillettes e cristalli colorati. Al Met Gala 2026 red carpet, invece, Gigi Hadid ha puntato su un linguaggio diverso, più ... vogue.it