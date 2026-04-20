Durante l’evento di premiazione del 2026, una nota modella ha scelto un abbigliamento semplice ma di grande impatto, adatto anche a occasioni formali come un matrimonio. Il suo outfit ha richiamato uno stile pulito e sobrio, valorizzando la sua presenza senza ricorrere a dettagli appariscenti. La scelta cromatica e le linee minimaliste hanno attirato l’attenzione tra i presenti.

Ai Breakthrough Prize Awards 2026, Gigi Hadid ha interpretato l’eleganza moderna con un look essenziale, capace di coniugare sensualità discreta e raffinatezza contemporanea. Per l’occasione, la modella ha scelto un abito su misura firmato David Koma, realizzato in sontuosa seta bianca. Il design, con scollo halter impreziosito da una maxi spilla gioiello sul décolleté e da uno spacco posteriore, ha riportato in auge una silhouette di ispirazione rétro, riletta però attraverso linee pulite e moderne. Un equilibrio riuscito tra minimalismo e sensualità, in cui la purezza del bianco dialoga con dettagli couture. A completare il look, le mule open toe in raso bianco di Andrea Wazen, con fibbie di cristallo, hanno aggiunto un accento luminoso e sofisticato.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ai Breakthrough Prize Awards 2026, Gigi Hadid ha interpretato l’eleganza moderna con un look essenziale adatto anche a un matrimonio

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