Bella Hadid è stata vista a Saint-Tropez indossando un sandalo flat, un modello molto richiesto per l’estate. Dopo aver trascorso diversi giorni a Cannes con look sofisticati e scarpe alte, la modella ha optato per un abbigliamento più casual. La sua scelta di calzature è stata semplice e comoda, attirando l’attenzione su un trend estivo molto apprezzato. La presenza a Saint-Tropez è stata documentata da diverse fotografie scattate sul luogo.

Dopo giorni passati a dominare la Croisette tra pumps affilate, archivi moda da collezionista e look da vera regina di Cannes, Bella Hadid cambia completamente ritmo. E lo fa nel modo più inatteso: con un paio di sandali infradito flat neri molto essenziali. Avvistata a Saint-Tropez insieme al fratello Anwar Hadid, la modella americana ha abbandonato i tacchi scultura del Festival per un look rilassato, scivolato addosso come una seconda pelle. Ma attenzione: dietro quell’aria effortless c’è un equilibrio fashion calibratissimo, fatto di dettagli, proporzioni e quella capacità tutta sua di trasformare il quiet luxury in qualcosa di magnetico. Bella Hadid archivia Cannes e riscopre il lusso minimal. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bella Hadid a Saint-Tropez con il sandalo flat che tutte vorremo quest’estate

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