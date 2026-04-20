Una modella di fama internazionale ha mostrato un nuovo hairstyle chiamato C-cut, ispirato agli anni ’90, che sta attirando l’attenzione durante questa estate. La sua scelta di acconciatura ha suscitato interesse tra appassionati di moda e hairstyling, portando il taglio in primo piano sui social e sui media di settore. Il look si caratterizza per una lunghezza che arriva appena sotto le spalle e una linea di taglio dritta e netta.

La top model californiana Gigi Hadid ha svelato un nuovo look che sta già ridefinendo i canoni della bellezza per la stagione estiva. Attraverso una recente pubblicazione sui social, la modella ha mostrato un taglio di capelli lungo e vaporoso, caratterizzato da una tonalità honey blonde che sostituisce il precedente colore castano, ispirandosi a un’estetica che richiama gli anni Novanta. Il lavoro tecnico dietro questa trasformazione è opera di Dimitris Giannetos, hairstylist di fama internazionale che lavora con le celebrità americane. Il risultato è il cosiddetto C-cut, una versione moderna e raffinata del butterfly cut nato circa tre decenni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gigi Hadid svela il C-cut: il nuovo taglio anni ’90 che domina l’estate

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