GialappaShow Joe Bastianich e Alessandro Borghese | i volti di TV8 per la nuova stagione

Da digital-news.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova stagione di TV8 presenta nuovi episodi di GialappaShow, Foodish e Alessandro Borghese Celebrity Chef, con protagonisti rinnovati. La programmazione include appuntamenti di intrattenimento, comicità, ospiti e sfide culinarie. La rete si focalizza su produzioni originali e variegate, puntando su varietà e leggerezza. Non sono stati annunciati dettagli aggiuntivi sui contenuti o sulle date di messa in onda.

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La nuova stagione di TV8 punta su GialappaShow, Foodish e Alessandro Borghese Celebrity Chef con nuovi episodi e protagonisti. L'intrattenimento di TV8 si rinnova con una stagione ricca di appuntamenti originali, tra comicità, grandi ospiti e sfide all'insegna della cucina. Torna l'irriverenza di GialappaShow, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci nuovamente protagonisti insieme a Mago Forest per un'ottava edizione che promette nuove. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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