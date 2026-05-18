Alessandro Borghese Celebrity Chef riparte su Tv8 | quattro giudici nuovi vip e colpi di scena

Da questa sera alle 20.30 su Tv8, torna Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma prodotto da Banijay Italia. Due vip si affrontano ai fornelli, preparando un menu completo che viene valutato da una giuria di esperti. La trasmissione prevede la presenza di quattro giudici e alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti, tra cui nuovi vip e colpi di scena lungo il percorso. La sfida si svolge in un contesto di cucina e intrattenimento, con attenzione alle performance dei concorrenti.

Da questa sera, lunedì 18 maggio alle 20.30 su Tv8, riparte Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma prodotto da Banijay Italia in cui due vip si sfidano ai fornelli preparando un menu completo giudicato da una giuria di esperti. La novità più grande di questa edizione? Per la prima volta la giuria è composta da quattro giudici. Oltre ad Alessandro Borghese, che continua a fare da padrone di casa, e a Maddalena Fossati direttore de La Cucina Italiana e presidente del comitato promotore della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco entrano in gioco due new entry. La prima è Roberto Di Pinto, chef napoletano insignito di una stella Michelin per il suo ristorante Sine by Pinto di Milano. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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