Alessandro Borghese ha annunciato l'inizio della nuova stagione di 4 Ristoranti, che questa volta si svolge in Maremma, in Toscana. La prima puntata è stata registrata nella regione, diventando il luogo di ripresa dell'episodio inaugurale. La produzione è di Sky Original e è realizzata da Banijay Italia, con il celebre conduttore che ha condiviso il suo ritorno sul set.

Grosseto, 26 aprile 2026 – Il celebre van dai vetri oscurati torna in Toscana. La Maremma è ufficialmente il set della prima puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti, prodotta da Sky Original e realizzata da Banijay Italia. Lo ha confermato lo stesso chef Alessandro Borghese sui social, pubblicando una serie di foto e storie che presentano la nuova puntata, in quella che lui definisce la “Terra di mezzo” italiana – citando J. R. R. Tolkien – “un luogo non solo geografico, ma anche culturale sospeso tra storia e natura selvaggia tra silenzi pieni e spazi che restano intatti”. .🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Borghese lancia la nuova stagione di 4 Ristoranti: “Eccoci in Maremma, la Terra di Mezzo italiana”

Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Macerata

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