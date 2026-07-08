Nel giorno del trentesimo anniversario del suo ritorno a Pienza, il gestore di un’enoteca di livello internazionale ha celebrato l’evento nella città in cui è nato e cresciuto. L’attività si trova a pochi passi da Corso Rossellino. Poggialini ha sottolineato di offrire ai clienti il meglio e di mettere sempre il suo “sole” nel lavoro.

Ha fatto festa grande nel giorno del trentesimo anniversario del suo ritorno a Pienza. Qui Ghino Poggialini è nato e cresciuto. Oggi, a pochi passi da Corso Rossellino, gestisce un’ Enoteca di livello internazionale. È il protagonista di una storia che lega l’amore per il suo paese, per i suoi posti, all’intuito commerciale. Lo dice la storia, lo dicono i fatti. Poco dopo aver conseguito il diploma di cameriere all’Istituto alberghiero "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme, Ghino trova lavoro a Berna, in Svizzera. In pochi anni è già un giovane maître di sala. Che dirige ristoranti di importanti alberghi internazionali. "Stavo bene, guadagnavo bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ghino Poggialini: "Ai clienti offro il meglio. Qui c’è sempre il mio sole"

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