Internazionali d’Italia 2026 Paolini | Spero sempre di fare del mio meglio e di sentirmi bene in campo

Il giocatore italiano si prepara a partecipare agli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico. L’anno passato ha vinto sia il titolo nel singolare sia in doppio, in coppia con un’altra atleta. Durante un’intervista ha dichiarato di voler sempre fare del suo meglio e di volersi sentire bene in campo. La sua presenza rappresenta un momento importante per gli appassionati di tennis italiani.

Roma – La Regina Jasmine è pronta a scendere sul rosso del Foro Italico. Lo scorso anno ha alzato al cielo ben due trofei: quello del torneo individuale (leggi qui) e quello del doppio insieme a Sara Errani (leggi qui). E la Paolini, per quest’edizione del 2026 degli Internazionali d’Italia, sogna di proseguire una super striscia positiva. A seguito dei calendari usciti del torneo romano ATP (leggi), l’Azzurra, già campionessa olimpica in doppio (leggi qui) e già campionessa della Billie Jean King Cup 2025 (leggi qui), si prepara ad esordire in torneo. Anche lei ha parlato alla vigilia delle partite e in conferenza stampa. “Avrei sicuramente voluto fare meglio di quanto fatto finora quest’anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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