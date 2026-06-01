Berrettini ai quarti del Roland Garros il gesto rivolto alla panchina | Qui grazie al mio carattere

Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros dove incontrerà uno tra Arnaldi e Tiafoe. Esulta con un gesto inconfondibile rivolto alla panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: “Me la sono fatta sotto”Flavio Cobolli ha superato Svajda ai ottavi di finale di Roland Garros, qualificandosi per i quarti.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono ai quarti del Roland GarrosFlavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno raggiunto i quarti di finale a Roland Garros.

Temi più discussi: Berrettini, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Chi affronta Matteo Berrettini ai sedicesimi del Roland Garros? Occasione ghiotta fino ai quarti senza teste di serie; Roland Garros, l'Italia sogna il tris agli ottavi; Roland Garros, la maratona del tennis italiano: Cobolli, Berrettini e Arnaldi, missione quarti.

Siamo qua Matteo #Berrettini è ai quarti del #RolandGarros e il titolo non può che arrivare dalle sue stesse parole, pronunciate quando controbreakka nel terzo e poi quando si porta sul 6-6 dopo essere stato sotto 6-3 nel tie break. Ed è un concetto x.com

Roland Garros R4: M. Berrettini batte J. Cerundolo 6-3, 7-6(2), 7-6(6) reddit

Berrettini ai quarti del Roland Garros, il gesto rivolto alla panchina: Qui grazie al mio carattereBerrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros dove incontrerà uno tra Arnaldi e Tiafoe. Esulta con un gesto inconfondibile rivolto alla panchina. fanpage.it

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