Berrettini ai quarti del Roland Garros il gesto rivolto alla panchina | Qui grazie al mio carattere

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros dove incontrerà uno tra Arnaldi e Tiafoe. Esulta con un gesto inconfondibile rivolto alla panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

Video SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

Notizie e thread social correlati

Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: “Me la sono fatta sotto”Flavio Cobolli ha superato Svajda ai ottavi di finale di Roland Garros, qualificandosi per i quarti.

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono ai quarti del Roland GarrosFlavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno raggiunto i quarti di finale a Roland Garros.

Temi più discussi: Berrettini, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Chi affronta Matteo Berrettini ai sedicesimi del Roland Garros? Occasione ghiotta fino ai quarti senza teste di serie; Roland Garros, l'Italia sogna il tris agli ottavi; Roland Garros, la maratona del tennis italiano: Cobolli, Berrettini e Arnaldi, missione quarti.

roland garros berrettini ai quarti delBerrettini ai quarti del Roland Garros, il gesto rivolto alla panchina: Qui grazie al mio carattereBerrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros dove incontrerà uno tra Arnaldi e Tiafoe. Esulta con un gesto inconfondibile rivolto alla panchina. fanpage.it

roland garros berrettini ai quarti delRoland Garros 2026, Berrettini vince con Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6: Matteo vola ai quartiLa diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web