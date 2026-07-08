Una sparatoria si è verificata in un liceo nel sud-ovest della Baviera, causando diversi feriti tra gli studenti. Il presunto autore è stato arrestato sul posto. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e stanno gestendo la situazione. Sul luogo sono presenti ambulanze e forze di polizia. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni dei feriti è ancora stata comunicata. La scena è stata isolata e le indagini sono in corso.

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al Welfen-Gymnasium di Schongau, a sud-ovest di Monaco di Baviera. I media tedeschi tra cui Bild e Merkur riferiscono che un sospetto è stato arrestato, mentre la polizia conferma che "diverse persone" sono rimaste ferite anche se il numero esatto e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Quelli gravi, secondo prime info, sarebbero quattro. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Baviera, spari in un liceo. Studenti feriti, presunto autore arrestato

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