Georgina oltre CR7 | che regalo ha fatto alla moglie di Messi

Notizia in breve

Georgina Rodríguez ha inviato in omaggio alcuni capi della sua nuova linea di abbigliamento alla moglie di Messi, segnando il suo debutto nel settore moda. La consegna di questi capi esclusivi è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulla quantità o sul contenuto. La mossa ha attirato attenzione sui social, dove è stata condivisa come gesto di cortesia tra due figure pubbliche legate al calcio.