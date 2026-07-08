Georgina oltre CR7 | che regalo ha fatto alla moglie di Messi
Georgina Rodríguez ha inviato in omaggio alcuni capi della sua nuova linea di abbigliamento alla moglie di Messi, segnando il suo debutto nel settore moda. La consegna di questi capi esclusivi è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulla quantità o sul contenuto. La mossa ha attirato attenzione sui social, dove è stata condivisa come gesto di cortesia tra due figure pubbliche legate al calcio.
Georgina Rodríguez ha debuttato ufficialmente nel mondo dell'imprenditoria della moda con il lancio del suo nuovo marchio di abbigliamento, decidendo di promuovere la collezione inviando alcuni capi esclusivi in omaggio ad Antonela Roccuzzo, moglie dello storico rivale di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. L'omaggio dimostra come la rivalità tra calciatori non influenzi le compagne, tanto che la modella argentina ha subito ringraziato pubblicamente la collega spagnola mostrando i prodotti ricevuti attraverso le proprie storie di Instagram. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Georgina ya le regaló un Cadillac a Cristiano… pero luego lo superó
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