Kate Middleton il regalo speciale che Re Carlo ha fatto a Charlotte

Re Carlo ha fatto un regalo particolare alla principessina Charlotte durante una visita ufficiale in Irlanda del Nord, dove si trovava insieme a Camilla. Kate Middleton, che ha un rapporto stretto con il sovrano, ha mostrato di apprezzare il dono ricevuto. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con il Re che ha consegnato un oggetto speciale alla giovane membro della famiglia reale. La consegna è avvenuta durante l’evento, senza ulteriori dettagli sul contenuto del regalo.

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