Kate Middleton il regalo speciale che Re Carlo ha fatto a Charlotte
Re Carlo ha fatto un regalo particolare alla principessina Charlotte durante una visita ufficiale in Irlanda del Nord, dove si trovava insieme a Camilla. Kate Middleton, che ha un rapporto stretto con il sovrano, ha mostrato di apprezzare il dono ricevuto. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con il Re che ha consegnato un oggetto speciale alla giovane membro della famiglia reale. La consegna è avvenuta durante l’evento, senza ulteriori dettagli sul contenuto del regalo.
Kate Middleton ha un rapporto speciale con Re Carlo. E sicuramente apprezzerà il dolce pensiero che il Sovrano ha avuto per la Principessina Charlotte: un regalo speciale direttamente dall’Irlanda del Nord dove si trova in visita con Camilla. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
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