Georgina Rodriguez ha inviato un regalo alla moglie di Messi, ma dietro a questa scelta si cela un motivo nascosto. La scena si svolge nel contesto dei Mondiali di Calcio 2026, dove le sfide si estendono anche sui social media. Le compagne dei calciatori competono per aumentare follower e sponsorizzazioni, creando un confronto tra influencer e personaggi pubblici collegati al mondo del calcio.

La sfida ai Mondiali di Calcio 2026 si consuma tanto sul campo verde quanto sugli spalti e, ancor di più, sui social. Se i calciatori fanno a gara a chi fa più goal, le Wags si sfidano a chi guadagna più follower e, di conseguenza, sponsorizzazioni. Tuttavia, pare che le due più famose tra le mogli del pallone, le signore Ronaldo e Messi, abbiano deposto le armi, sostituendo la rivalità con il supporto reciproco. Antonela Roccuzzo promuove il brand della rivale. Mentre i mariti in scarpette chiodate incantano milioni di spettatori televisivi, le consorti hanno puntati addosso gli occhi curiosi di altrettanto (se non di più) numerosi follower. Da quando sono iniziati i Mondiali di Calcio 2026, le Wags hanno accapparato nuovi seguaci in abbondanza, arrivando in alcuni casi a guadagnare persino di più dei propri mariti goleador. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Georgina Rodriguez invia un regalo alla moglie di Messi, ma c’è un motivo nascosto

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