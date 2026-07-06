A Hollywood actor, regista e produttore statunitense ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, che si svolge dal 2 al 12 settembre.

È stato attribuito a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense, il Leone d’Oro alla carriera dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha accolto la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. La reazione di Clooney «Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così», dichiara Clooney accettando il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - George Clooney premiato con il Leone d?Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

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