Genti intendete questo sermone Al Festival Utopia del buongusto

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani alle 21.30, in piazza Ricasoli ad Altopascio, l’ Associazione Ca’ Rossa presenta lo spettacolo " Genti, intendete questo sermone ". Di e con Matteo Belli. Costumi Ileana Bolognesi. Ciò nell’ambito del festival teatral gastronomico "Utopia del Buongusto". Matteo Belli porta in scena una girandola di testi giullareschi italiani medioevali e moderni. Il percorso proposto è un’occasione per ascoltare e veder rappresentati brani poetici del XIII e XIV secolo. Si va dal classico " Rosa fresca aulentissima " di quel Ciullo o Cielo d’Alcamo che già fu al centro di svariate contese tra critici, ai sorprendenti giochi linguistici del " Bisbidis... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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