Due torri il comitato | Venti osservazioni e una domanda ai candidati a sindaco | cosa intendete fare del progetto?

Il termine per presentare osservazioni sulla cosiddetta “Variante di Via Tiziano” si è chiuso il 21 aprile, lasciando aperta una fase di confronto tra cittadini e amministrazione. Il progetto urbanistico, che riguarda due torri, ha coinvolto diversi residenti e stakeholder nel corso degli ultimi anni. Il comitato locale ha ora formulato venti osservazioni e una domanda rivolta ai candidati a sindaco, chiedendo chiarimenti sul futuro dell’intervento.

Con il 21 aprile, si è ufficialmente concluso il termine per la presentazione delle osservazioni relative alla cosiddetta “Variante di Via Tiziano”, un progetto urbanistico che, negli anni, ha suscitato crescente attenzione e preoccupazione tra i residenti e i soggetti interessati.“La storia di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate L'esercito dei candidati casertani nel piccolo borgo in Puglia: due aspirano a fare il sindacoUn vero e proprio esercito di candidati casertani al consiglio comunale di Monteleone di Puglia, paesino di appena 911 abitanti dei Monti Dauni, in... Elezioni amministrative Salerno, il messaggio della Cisl ai candidati a sindaco: “Questa città ha bisogno di un progetto chiaro”Tempo di lettura: 2 minutiLa Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni “Patto per la città – Lavoro, coesione,... Aggiornamenti e dibattiti Villa Verde, il comitato di quartiere scrive al prefetto: Chiediamo interventi urgenti prima che accadano tragedieChiediamo interventi urgenti di messa in sicurezza della strada prima che accadano tragedie. La richiesta del comitato di quartiere Villa Verde arriva sul tavolo del prefetto dopo le mancate ... romatoday.it Il Comitato Torri ABC : Bimbi per ore al gelo. E il sindaco non c’eraMentre sul Grattacielo è sceso il buio, non si placano le voci della polemica sullo sgombero delle torri A e C, concluso nell’arco della mattinata di giovedì facendo uscire le ultime famiglie rimaste. ilrestodelcarlino.it