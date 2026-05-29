Uda music festival 2026 | dj set e divertimento questo fine settimana al campus universitario

Notizia in breve

L'Uda Music Festival si svolge nel campus universitario di Chieti, venerdì 29 e sabato 30 maggio. L’evento prevede dj set di artisti internazionali, un’area dedicata al cibo e un’area backstage. Sono previste anche navette per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. La manifestazione dura due giorni e si concentra sulla musica e il divertimento.