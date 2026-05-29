Uda music festival 2026 | dj set e divertimento questo fine settimana al campus universitario
L'Uda Music Festival si svolge nel campus universitario di Chieti, venerdì 29 e sabato 30 maggio. L’evento prevede dj set di artisti internazionali, un’area dedicata al cibo e un’area backstage. Sono previste anche navette per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. La manifestazione dura due giorni e si concentra sulla musica e il divertimento.
Torna l'Uda music festival nel campus universitario di Chieti, L'appuntamento è venerdì 29 e sabato 30 maggio per due giorni di musica con dj internazionali, backstage experience, food area, navette e tanta voglia di divertirsi.A chiusura della serata di sabato ospite d'eccezione il dj Luca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Lahore Basant Festival 2026 |
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