Un quindicenne egiziano è stato arrestato a Genova per aver commesso ripetuti furti con strappo ai danni di pensionati. Durante l’arresto, gli agenti hanno trovato strumenti da taglio e pistole giocattolo. Il giovane è stato fermato dopo aver opposto resistenza e si trova ora in custodia. La polizia ha inoltre sequestrato gli oggetti trovati durante le operazioni.

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un quindicenne egiziano per furto con strappo, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di un furto con strappo avvenuto ai danni di un’anziana il 4 giugno scorso a Genova, nella delegazione di Sestri Ponente, gli operatori del commissariato di zona hanno avviato le relative indagini, partendo dalla ricostruzione della dinamica dei fatti. Una volta identificato il minore, gli agenti lo hanno rintracciato presso la struttura in cui alloggiava ed hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di trovare in suo possesso diversi preziosi collegati ad altri reati precedenti, un cellulare, materiali per il travisamento, strumenti da taglio, pistole giocattolo e spray urticante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato quindicenne scippatore seriale di pensionati, la polizia trova strumenti da taglio e pistole giocattolo

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