Polizia trova due pistole durante lo sgombero di un bene confiscato alla camorra
Durante un’operazione di sgombero di un bene confiscato alla camorra a Capodrise, nella mattinata, gli agenti del commissariato di Marcianise hanno rinvenuto due pistole nascoste all’interno dell’immobile. L’intervento rientrava in un’attività di routine legata alla confisca di proprietà associate a organizzazioni criminali. La polizia ha sequestrato le armi e proseguito con i controlli, senza che si registrassero incidenti o altre irregolarità durante l’operazione.
La polizia trova due pistole durante lo sgombero di un bene confiscato alla camorra a Capodrise. E’ accaduto nella mattinata nel corso dell’operazione eseguita dai poliziotti del commissariato di Marcianise. Una persona è stata denunciata.Nel corso delle operazioni, svolte in assenza della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Rogoredo, ruba una pistola e spara contro i poliziotti che rispondono: è in pericolo di vita
Sullo stesso argomento
Un caffè letterario "inclusivo" nel bene confiscato alla camorraLunedì l'inaugurazione a Villa Literno: l'immobile gestito da associazioni di famiglie con bambini disabili o affetti da disturbo dello spettro...
A Soccavo, dal malaffare all’inclusione sociale: la trasformazione di un bene confiscato alla camorraQuesta volta il progetto di AIMA presentato al Comune di Napoli è davvero specifico.
Polizia trova due pistole durante lo sgombero di un bene confiscato alla camorraLa polizia trova due pistole durante lo sgombero di un bene confiscato alla camorra a Capodrise. E’ accaduto nella mattinata nel corso dell’operazione eseguita dai poliziotti del commissariato di Marc ... casertanews.it
TRIS Siracusa. . Aveva droga e armi in casa, arrestato un uomo a Catania. Nella sua abitazione la polizia ha trovato due pistole, un revolver a rotazione, diverse munizioni di vario calibro oltre a crack e cocaina facebook
Capodrise, pistole machete e tirapugni nascosti in un immobile confiscato alla camorraDue pistole con relativo munizionamento, un machete e un tirapugni. È il piccolo arsenale scoperto dalla Polizia di Stato all'interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel comune ... napoli.repubblica.it
Il ragazzino che,tra la consegna di una pizza e l’altra per Glovo,ha sparato ai due attivisti Anpi il #25aprile scorso a Roma,custodiva in casa un arsenale :4 pistole,3 fucili,1.000 munizioni,caricatori e coltelli,oltre a zaini e kit medici per scenari di guerra. #Eitan x.com