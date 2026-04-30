Rapinatore seriale arrestato il sindaco elogia Polizia e Carabinieri | Indagine perfetta

Un uomo accusato di aver compiuto diverse rapine in farmacie e una tabaccheria lungo la strada della Flaminia è stato arrestato. Dopo l’arresto, il sindaco di Foligno ha ringraziato la Polizia di Stato e i Carabinieri, definendo l’indagine come perfetta. La notizia dell’arresto è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sull’identità dell’arrestato.

Dopo la presunta cattura del rapinatore seriale (avrebbe colpito in tre farmacie e una tabaccheria) lungo l'asse stradale della Flaminia, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso in una nota il proprio “ringraziamento e un sentito plauso agli agenti della Polizia di Stato del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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