Domenica pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris si disputa la partita di Serie A tra Genoa e Como. La sfida vede in panchina il tecnico del Genoa, ex calciatore, e in campo il team ospite guidato dall’ex centrocampista. La partita può essere seguita in streaming gratuito, ma bisogna fare attenzione alle fonti ufficiali e legali per evitare rischi. Nessun’altra informazione sulla disponibilità di trasmissioni alternative o dettagli tecnici è stata comunicata.

La domenica pomeriggio di Serie A ci regala un appuntamento imperdibile allo Stadio Luigi Ferraris. Il Genoa, plasmato dalla grinta e dalle idee di Daniele De Rossi, riceve il Como dell’ex compagno di mille battaglie Cesc Fabregas. Entrambe le squadre arrivano a questa 34ª giornata con la voglia di riscattare gli ultimi risultati poco brillanti e di regalare uno spettacolo degno della cornice di Genova. Per chi ama il calcio tattico ma propositivo, questo è il match da circoletto rosso. De Rossi vs Fabregas: scacchiere d’autore. Passando al campo, c’è da considerare che l’impronta dei due allenatori è ormai chiarissima. Il Genoa di DDR cerca sempre il controllo del gioco e l’aggressione alta, mentre il Como di Fabregas non rinuncia mai alla costruzione dal basso e alla qualità dei suoi interpreti offensivi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Genoa-Como in streaming gratis? Dove vedere la sfida tra De Rossi e Fabregas

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