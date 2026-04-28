La società ha annunciato ufficialmente l'interruzione del rapporto con l'allenatore, che aveva guidato la squadra per diverse stagioni. Questa decisione segue le recenti cessioni di due ex calciatori chiave e apre un nuovo capitolo per il club. La squadra si prepara a riorganizzarsi in vista delle prossime competizioni, con un nuovo allenatore che sarà presentato nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La recente uscita di Claudio Ranieri ha innescato un cambiamento significativo nella gestione della AS Roma. Dopo le dimissioni dell’allenatore e dei leggendari calciatori come José Mourinho e Daniele De Rossi, il club sembra essere pronto a intraprendere un nuovo percorso. Questo evento non rappresenta solo la fine di un’era, ma una rinascita delle ambizioni giallorosse. La Roma, storicamente una delle squadre più rappresentative del calcio italiano, ha vissuto un periodo di grande instabilità. L’uscita di figure di spicco come Ranieri e Mourinho ha reso chiaro che il club ha bisogno di un approccio diverso e di una nuova strategia per riconquistare il posto che merita nel calcio nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ranieri lascia, Roma segna una nuova era dopo le cessioni di Mourinho e De Rossi.

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