Durante il vertice Nato ad Ankara, si è verificato un momento di tensione tra la leader italiana e l’ex presidente degli Stati Uniti. Quando è arrivato, lei si è girata senza stringergli la mano e lui non ha fatto alcun gesto di saluto. La scena si è verificata prima dell’inizio dei lavori, durante la tradizionale foto di gruppo. Non ci sono stati ulteriori contatti visivi tra i due.

Nuovo momento di evidente gelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump ad Ankara, durante la tradizionale foto di famiglia che anticipa l’inizio dei lavori del vertice Nato. All’arrivo del presidente statunitense, la premier italiana si è girata vistosamente per evitare di incrociare il suo sguardo. La tensione è rimasta palpabile anche subito dopo lo scatto ufficiale: prima di abbandonare la sala, infatti, il tycoon ha teso la mano e salutato la prima ministra islandese Kristrun Frostadottir, posizionata proprio al fianco di Meloni, ignorando del tutto la presidente del Consiglio italiana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Gelo tra Meloni e Trump al vertice Nato di Ankara, lei si gira quando arriva e lui non le stringe la mano

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