Trump-Meloni al vertice Nato di Ankara sarà nuovamente gelo?

Al vertice Nato di Ankara, si prevede un possibile raffreddamento tra il presidente degli Stati Uniti e il premier italiano. Dopo l’ultimo attacco di Trump nei confronti di Meloni, la posizione di Palazzo Chigi è quella di mantenere il silenzio e minimizzare le tensioni. Non ci sono dichiarazioni ufficiali su incontri o confronti tra i due leader durante l’evento. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Dopol’ennesimo attacco del presidente degli Stati UnitiDonald Trumpnei confronti del premier Giorgia Meloni, la linea di Palazzo Chigi è quella del silenzio e del cercare diignorare quanto più possibile il tycoon. Anche perché il botta e risposta potrebbefavorire l’inquilino della Casa Bianca, dandogli l’assist per un altro dei suoi show, proprio oggi che adAnkara, in Turchia, si apre ilvertice Nato, in programma fino a domani. Come riporta ilCorriere della Sera, lo staff del governo assicura che il presidente del Consiglio“non sarà gelida, di più”ed anzi, ieri filtrava anche la tentazione di Meloni didisertare una parte della cena, arrivando più tardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Trump attacca Meloni prima del vertice Nato ad Ankara: Serve un ordine restrittivo

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