Geely Italia un anno dopo | il regalo alla Fondazione Foqus

Un anno dopo l'inizio della collaborazione, Jameel Motors e Geely hanno celebrato il primo anniversario in Italia con un evento presso la Fondazione Foqus a Napoli. La fondazione, situata nei Quartieri Spagnoli e ospitata in un ex monastero del Cinquecento, rappresenta un esempio di rigenerazione urbana. La manifestazione si è svolta in un locale accessibile attraverso un portone verde, nel cuore della zona storica della città.

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dietro un portone verde, c'è il luogo che Jameel Motors e Geely hanno scelto per One Year Jameel, la celebrazione del loro primo anno insieme in Italia: la Fondazione Foqus, un ex monastero del Cinquecento diventato uno dei più riusciti progetti di rigenerazione urbana d'Europa. Per capire perché, bisogna alzare la testa. «Il motivo per cui ho deciso di investire qui è che, alzando gli occhi da quei terrazzi, era l'unico posto nei quartieri in cui si vede il cielo per intero», racconta Rachele Furfaro, presidente della Fondazione. Nel 2013 la curia l'aveva chiamata per un... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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