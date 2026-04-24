Durante la Milano Design Week, una casa automobilistica cinese ha presentato il nuovo modello E2, una berlina compatta elettrica. La casa è già presente in Italia con due veicoli e ha portato in esposizione anche questa novità. La manifestazione ha attirato l’attenzione su questa marca e sui suoi ultimi sviluppi nel settore delle auto ecologiche.

Anche nel 2026 la Milano Design Week si conferma come uno dei palcoscenici più (ri)cercati dai costruttori automobilistici che puntano sull'Europa. Geely Auto, uno tra i principali gruppi privati cinesi del settore, è presente fino al 26 aprile negli spazi espositivi della Fondazione Istituto dei Ciechi con Anima Mundi. A Visionary Impulse, un'installazione firmata dallo studio milanese Dotdotdot. All'interno sono esposti tre modelli: l'EX5 e la Starray EM-i, già in vendita in Italia, e la nuova E2, qui per la prima volta nel nostro Paese. La scelta della sede non è casuale: dal 2023 il marchio orientale ha a Milano un proprio centro di design, parte di una rete globale con sedi a Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry, con accordi stretti con dieci istituzioni accademiche italiane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Geely E2, la berlina elettrica compatta debutta in Italia: l'anteprima alla Milano Design Week

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