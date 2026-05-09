Premio Innovazione | la Fondazione Italia Usa premia l’EV Field Service per il secondo anno consecutivo
La Fondazione Italia Usa ha assegnato il Premio Innovazione all’EV Field Service per il secondo anno consecutivo. La premiazione è stata annunciata durante un evento dedicato alle eccellenze nel settore tecnologico e dell’innovazione, con la startup che si è distinta per le sue soluzioni nel campo dei servizi di mobilità elettrica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di aziende del settore.
Tempo di lettura: 3 minuti di Tracy Di Piro – Un traguardo prestigioso per la startup EV Field Service che, per il secondo anno consecutivo, risulta vincitrice del Premio Innovazione, erogato dalla Fondazione Italia Usa, nata per testimoniare la liaison tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, e che ogni anno seleziona le 300 aziende più innovative, al fine di valorizzare l’eccellenza dell’imprenditorialità italiana. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 8 maggio 2026 a Roma, presso la Camera dei Deputati. Ma non è tutto: negli ultimi mesi la startup ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, che confermano, ancora una volta, la direzione intrapresa.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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