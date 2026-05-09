Premio Innovazione | la Fondazione Italia Usa premia l’EV Field Service per il secondo anno consecutivo

La Fondazione Italia Usa ha assegnato il Premio Innovazione all’EV Field Service per il secondo anno consecutivo. La premiazione è stata annunciata durante un evento dedicato alle eccellenze nel settore tecnologico e dell’innovazione, con la startup che si è distinta per le sue soluzioni nel campo dei servizi di mobilità elettrica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di aziende del settore.

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