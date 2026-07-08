Un convoglio umanitario di 50 camion provenienti dall’Egitto è arrivato a Nusairat, nella Striscia di Gaza, il 24 ottobre 2025. I camion trasportano aiuti umanitari destinati alla regione. Nel frattempo, 13 autocisterne egiziane riforniscono carburante e gas nella zona.

Convoglio Umanitario in Arrivo a Gaza: 50 Camion di Aiuti. Un convoglio di aiuti umanitari composto da 50 camion inviati dall’Egitto ha raggiunto la città di Nusairat, nella Striscia di Gaza, attraverso la strada di Salah al-Din il 24 ottobre 2025. Questa operazione rientra nello sforzo per fornire assistenza alla popolazione palestinese in un momento di grande bisogno, con condizioni di vita sempre più difficili. Dettagli dell’Operazione di Aiuto. Secondo un comunicato dell’Autorità nazionale egiziana per i media, tra i veicoli presenti nel convoglio vi sono tredici autocisterne cariche di carburante e gas per uso domestico. Di queste, sette autocisterne contengono 300 tonnellate di gasolio, cinque trasportano 125 tonnellate di gas per uso domestico e una autocisterna porta 35 tonnellate di benzina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Napolipiu.com - Gaza:13 autocisterne egiziane riforniscono carburante e gas nella regione.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caro carburante, accise in discesa su benzina, diesel, Gpl e gas naturale fino al 10 maggio. TESTO in Gazzetta UfficialeIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che modifica le aliquote delle accise su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.