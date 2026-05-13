Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale della regione. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che si occupa di aggiornare i cittadini sulle situazioni di mobilità e eventuali disagi.

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